Una carta para Dulce María

El caso ha ocupado la atención mediática y también ha motivado a que, los padres conversen con sus hijos sobre como comportarse en el escenario que un desconocido se acerque e intente llevárselos. Asimismo, los niños han mostrado interés en conocer que sucedió con Dulce María y por qué no está con su familia.

Recientemente, Univision 65 recibió una carta muy especial. Una niña de seis años decidió escribirle a Dulce. Su mamá conversó con ella sobre la desaparición de la menor y le indicó que siempre debe respetar sus directrices y no separarse de su lado cuando se encuentren en el centro comercial o cualquier lugar donde abunden desconocidos.

Un día Dulce estaba en el parque con su mamá y un hombre se la llevó. Su mamá estaba llorando mucho, no sabemos si el hombre la golpeó. El carro estaba con rojo y con color negro. Su mamá estaba muy triste. Ellos no la pueden encontrar. Yo espero que la policía pueda encontrar a Dulce y vivir con su familia el resto del día y yo no conozco mucho a Dulce”.