Organización sin fines de lucro proporcionará ropa a poblaciones vulnerables en Filadelfia

Las personas que necesiten ropa pueden hacer una cita en las dos ubicaciones de The Wardrobe, incluida la de Filadelfia y la otra en 62 W Marshall Rd. en Lansdowne. La organización no es solo para personas que no pueden permitirse comprar ropa, ambas tiendas también operan tiendas de segunda mano donde cualquiera es bienvenido. También se aceptan donaciones de ropa en ambos lugares.