Si quedaste desempleado por el coronavirus y vas a hacer una reclamación en Pensilvania esto es lo que debes saber

· Solicité desempleo hace semanas, pero aún no he recibido un PIN por correo, por lo tanto no he podido solicitar los beneficios.

No hay una respuesta de "talla única para todos" a esta pregunta, porque no todas las situaciones o reclamos son iguales. Además de la cantidad incomparable de nuevos reclamos de desempleo que estamos recibiendo, hay otras situaciones que también pueden retrasarse cuando una persona recibe su Número de identificación Personal (PIN), como tener un salario fuera del estado o faltar, volver a solicitar PIN al abrir reclamaciones nuevas o existentes, etc.