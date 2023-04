Contienda por la alcaldía de Filadelfia 2023: Cómo dicen los aspirantes que detendrán la violencia armada

DAVID OH: "Actuaré para comenzar de inmediato a reducir la violencia con armas de fuego y los delitos violentos a través de vigilancia comunitaria inteligente y visible y aplicación de la ley. Hay dos fuentes principales del aumento de la violencia armada que está experimentando Filadelfia. El primero son las bandas de narcotraficantes que asesinan a miembros rivales de bandas de narcotraficantes debido al lucrativo comercio ilegal de drogas. La segunda es que los jóvenes matan a otros jóvenes, o a sus familiares, a causa de los conflictos sociales, a menudo difundidos en las plataformas de las redes sociales. El hecho de no hacer cumplir las leyes penales y de seguridad pública debido a la instrucción a la policía de no arrestar y la decisión del fiscal de distrito de no procesar una variedad de infracciones penales ha generado una sensación de anarquía y un aumento del comportamiento delictivo. La forma de reducir los asesinatos y los delitos violentos es a través de una policía comunitaria visible en las áreas que más los necesitan. Más sobre el plan de seguridad de David Oh aquí.