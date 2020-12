Esto es lo que debes saber sobre el concurso "Navidad con Affordable Home Care"

FILADELFIA, PA- Affordable Home Care quiere hacer algo especial para ti y tu familia. ¡Este año vamos a seleccionar familias necesitadas con un gift card de 250 doláres! Sí, así como lo lees. Solo tienes que enviar tu carta a través de nuestra página Univision 65 en Facebook. ¿Qué debes saber y cuáles son las reglas del concurso? A continuación las compartimos y mucha suerte.

REGLAS OFICIALES

1. Nombre del Concurso: __NAVIDAD CON AFFORDABLE HOME CARE

NO ES NECESARIA LA COMPRA NI EL PAGO ALGUNO PARA ENTRAR EN O GANAR ESTE CONCURSO. LA COMPRA NO MEJORARA SUS OPORTUNIDADES DE GANAR. INVALIDO DONDE PROHIBIDO.



2. Nombre y dirección del Patrocinador: Univision Filadelfia, Univision Filadelfia, 444p North Delsea Drive, Newfield, NJ, 08344

3. Nombre y dirección del Co-Patrocinador: AFFORDABLE HOME CARE, 926 Race St suite 2A, Philadelphia, PA 19107

4. Fecha de participación/registro: El concurso empieza el 14 de diciembre de 2020 y finaliza el 25 de diciembre ,2020 de 2020 (11:59 PM ). Todas las participaciones completas deberán ser recibidas antes del 25 de diciembre, de 2020 ( 11:59 PM).

5. Elegibilidad: Nominados deben ser mayores de 21 años, residentes legales de Filadelfia, Pensilvania, contar un número de Seguro Social (SS#) o de Impuestos (TIN), quienes no hayan ganado un premio del Patrocinador dentro de los últimos 30 días. Nominadores deben ser mayores de 21 años, residentes legales de Filadelfia, Pensilvania. El Nominado acepta cumplir con estas Reglas Oficiales incluyendo sin limitar, firmar cualquier documento y/o liberación de responsabilidad requerido por el Patrocinador.

6. Manera de participar: Podrá participar en el concurso al visitar la página de Facebook de Univision 65 y subir el ensayo con una breve historia de porque desea ganar la tarjeta de regalo. Su ensayo debe ser un máximo de 300 palabras, y deberá de explicar el motivo porque desea ganar. El ensayo debe estar libre de lenguaje o material ofensivo o inadecuado, no contener material de terceros protegido por derechos de autor o marcas registradas de terceros, o imágenes de celebridades (ni vivas ni fallecidas). Ensayos con lenguaje y/o material ofensivo o inadecuado serán determinados inelegibles para participar o ganar.

7. Número de participaciones permitidas: Nominaciones sin límite, sin embargo, se permite solamente una nominación por persona nominada.

8. Manera de elegir al/los Ganador(es): Habiendo recibido suficientes participaciones/nominaciones elegibles antes de la fecha establecida en la semana de selección, el Patrocinador elegirá hasta ocho (8) participaciones/nominaciones a base al criterio del jurado que estará integrado por directivos de FFORDABLE HOME CARE considerando las historias que se consideren relevantes o personas que expresen de manera más detallada la razón para concursar y ganar.

9. Fecha de selección de Ganador(es): En la primera semana del mes de enero (del 4 de enero al 8 de enero de 2021), serán elegidos ocho ganadores. Un total de 8 (ocho), ganadores.

10. Manera de notificar al/los Ganador(s): Las ganadoras serán notificadas por teléfono dentro de [5] cinco días de la selección.

11. Manera y fecha de recoger el Premio: Las ganadoras asistirán con identificación oficial a las instalaciones de AFFORDABLE HOME CARE ubicado 926 Race St suite 2A, Philadelphia, PA 19107en antes del 30 de enero de 2021.

12. Premio(s) y su valor aproximado: Cada uno de los 8 ganadores recibirá: una tarjeta de regalo con valor de $250 (doscientos cincuenta dólares). El premio no es canjeable o transferible a otra persona. No hay reclamo o devolución del premio si no queda satisfecha con el premio. La tarjeta de regalo cuenta con restricciones ajenas a Univision o AFFORDABLE HOME CARE.

Oportunidades de ganar dependerán del número de participantes. Las personas incluidas en cualquiera de las siguientes categorías no podrán participar ni ganar un premio: (a) personas que a partir de o con posterioridad de la promoción sean o hayan sido empleados o agentes de los Patrocinadores, el(los) Co-Patrocinadores, o sus matrices, filiales, subsidiarias, agencias de servicio o contratistas independientes; (b) personas que estén involucradas en el desarrollo, producción, distribución de materiales, o de la selección de los ganadores de este concurso; y (c) personas que formen parte de la familia inmediata de, o que habiten en la misma casa de alguna de las personas incluidas en cualquiera de las categorías anteriores.

Como una condición de su participación en el Concurso, usted declara y certifica expresamente que: (x) posee todo derecho, título e interés en y sobre su ensayo, ya sea como creador y autor del mismo, o de conformidad con un acuerdo por escrito válido celebrado con el creador y autor de la misma, o por efecto de la ley, y que tiene pleno derecho, poder y autoridad para entregar el ensayo a los Patrocinadores y para autorizar el uso, publicación y explotación de la misma por parte de los Patrocinadores; (y) su ensayo no contiene material de terceros protegido por derechos de autor o marcas registradas de terceros, o imágenes de celebridades (ni vivas ni fallecidas); y (z) usted ha obtenido el consentimiento de todas las personas que aparezcan en su ensayo para utilizar su nombre, imagen y/o semblante y presentar su ensayo en el Concurso.

Todos los ensayos y formatos de participación, serán propiedad del Patrocinador y no serán devueltos al participante. El Patrocinador se reserva el derecho de descalificar o rehusar publicar cualquier participación y/o ensayo en su sola discreción. El Patrocinador no será responsable por la pérdida, robo o desvío de los ensayos y/o formatos de participación, ni por ensayos y formatos de participación reproducidos mecánicamente, ilegibles, incompletos, inexactos, dañados o tardíos. El Patrocinador no es responsable por llamadas que se desconecten, equivocadas, o líneas ocupadas, ni por información incorrecta o inexacta. Los ensayos y formatos de participación reproducidos mecánicamente, ilegibles, incompletos o inexactos serán nulos. Cada participante está de acuerdo en permitir que el Patrocinador utilice su nombre, dirección, ciudad, estado, fotografía, voz, cinta de video o cualquier figura semejante con propósitos de publicidad sin compensación adicional alguna. El Patrocinador puede utilizar la información proporcionada por el participante para ofrecerle información de otras ofertas, productos o servicios, según la política de privacidad de Univision, disponible en www.univision.com.

Al participar usted otorga al Patrocinador el derecho mundial exclusivo, plenamente pagado, libre de regalías, pero no la obligación, de usar, copiar, reproducir, publicar, distribuir, exhibir, transmitir y presentar su ensayo, en todo medio de difusión y por cualquier medio, sea actualmente conocido o se desarrolle en el futuro, incluyendo, con carácter no exclusivo, anunciar, exhibir y de otro modo disponer de su ensayo para publicar por Internet, televisión, móvil, radio, y someterla a la vista del público, y usar, reproducir y publicar su nombre, semblante, imagen, fotografía, actuación y otros elementos de su aparición o imagen para llevar a cabo y promover el Concurso y/los Patrocinadores, en cada caso SIN AVISO, COMPENSACION O ATRIBUCION ALGUNA A USTED.

USTED COMPRENDE Y ACEPTA QUE LA ÚNICA CONTRAPRESTACIÓN QUE RECIBIRÁ POR ESTE OTORGAMIENTO DE DERECHOS ES LA PUBLICIDAD QUE PUEDA RECIBIR EN LA PUBLICACIÓN O TRANSMISIÓN DE SU ENSAYO Y/O LA ANUNCIACIÓN DE USTED COMO LA PERSONA QUE PARTICIPÓ EN ESTE CONCURSO.

Todas las decisiones del Patrocinador serán finales y obligatorias en todos los sentidos. Cada ganador y cada invitado del ganador, si lo haya, podrán tener que firmar una liberación de responsabilidad. Si el ganador resulta no ser elegible; si no se puede notificar al ganador como mencionado anteriormente o si el ganador no recoge el premio como detallado anteriormente, se considerará como si el ganador hubiese rechazado el premio y el Patrocinador podrá seleccionar a un ganador nuevo si el tiempo lo permite. Para reclamar premios, ganadores serán requeridos proveer identificación aceptable al Patrocinador y recoger premios como sean instruidos. Ganador(es) no puede(n) sustituir el premio por su equivalente en efectivo o por un crédito. El premio no se puede reemplazar si es perdido o robado. El Patrocinador se reserva el derecho de sustituir a su discreción cualquiera o todos los premios con cualquier artículo o servicio de valor semejante o mayor. Los premios no pueden ser cedidos o transferidos por el (los) ganador(es).

El Patrocinador se reserva el derecho de modificar o terminar esta promoción por cualquier razón incluyendo si existe fraude, fallas técnicas o cualquier otro factor más allá del control del Patrocinador que dañe la integridad de la promoción, determinado por el Patrocinador en su sola discreción. El Patrocinador podrá descalificar a cualquier persona que, a su sola discreción, considere haya violado estas Reglas Oficiales o cualquier aspecto de la promoción. El(Los) participantes reconocen que este concurso no es de ninguna manera patrocinado, apoyado ni administrado por, o asociado con Facebook, Inc. El (los) participante(s) está(n) de acuerdo en: (a) estar sujetos a las Reglas Oficiales y las decisiones del Patrocinador, y (b) liberar y mantener en paz y a salvo a al Patrocinador, el (los) Co-Patrocinador(es) y a sus respectivos matrices, filiales, estaciones, subsidiarias, y contratistas independientes, y sus respectivos directores, funcionarios, empleados, y agentes, inclusive a las agencias de publicidad y promoción, de cualquier y toda responsabilidad con respecto a la aceptación, posesión o uso (o el mal uso) de los premios y/o de la participación en la promoción.

Los impuestos (federales, estatales, y locales) son la responsabilidad exclusiva del ganador y es posible que se requiera que cada ganador prepare formularios de impuestos. Si el ganador ha recibido otros premios del Patrocinador durante el año actual, y si el valor total de dichos premios excede $600, el ganador tendrá que proveer su Número de Seguro Social o Número de Identificación de Impuestos para recibir el premio. Estas Reglas Oficiales están sujetas a las leyes del Estado donde se ubica el Patrocinador, haciendo caso omiso de los principios de conflicto de leyes.

Para obtener la lista de ganador(es) la cual estará disponible después de que termine la promoción, envíe a “Promoción – Lista de Ganador(es)”, a la dirección del Patrocinador antes indicada, un sobre por separado dirigido a usted mismo con estampilla postal pre-pagada.

Para obtener una copia de estas Reglas Oficiales, envíe a “Promoción – Reglas Oficiales” a la dirección del Patrocinador antes indicada, un sobre por separado con estampilla postal pre-pagada y dirigido a usted mismo.

Se prohíbe el uso de software para la entrada automatizada de formatos de participación. Los formatos de participación hechos en línea con múltiples direcciones de correo electrónico, bajo múltiples identidades o por medio de cualquier artefacto o artificio utilizado para participar múltiples veces se considerarán nulos. Si el ganador es un participante en línea, se considerará que el formato de participación ganador es el que haya sido enviado por el poseedor autorizado de la cuenta de la dirección de correo electrónico que envió el dicho formato. El poseedor autorizado de la cuenta de correo electrónico será considerado como la persona física a la que le es asignada una dirección del correo electrónico por medio de un proveedor de acceso a internet, por un proveedor de servicio u otra organización que sea responsable de asignar direcciones de correo electrónico o por el dominio asociado con la dirección de correo electrónico enviada. El Patrocinador no será responsable por la transmisión de información incorrecta o inexacta contenida en los formatos de participación, por los errores técnicos, la pérdida o demora de la transmisión de datos, la omisión, interrupción, supresión, defectos o fallas en la línea de red telefónica, o del equipo de cómputo, software, o por la imposibilidad de acceso a cualquier servicio o sitio en línea, la imposibilidad de enviar el formato de participación, o por cualquier otro error o disfunción, o cualquier daño causado al equipo de cómputo del participante o de cualquier otra persona que resulte de la descarga de materiales o información o de la participación en esta promoción, o por la pérdida, robo, demora, pérdida en correo, datos ilegibles de los formatos de participación o por ser enviados a un lugar incorrecto.