¡Entérate! El marco de la placa es suficiente para que la policía lo detenga en Pensilvania

Durante la parada, según documentos judiciales, el oficial notó que el pasajero del asiento delantero, Derrick Ruffin, estaba haciendo “movimientos furtivos”, como para ocultar algo, y realizó un “barrido protector” del asiento del pasajero. Allí encontró un revólver cargado (que Ruffin no tenía licencia para portar), municiones y marihuana. El oficial también encontró que el automóvil no estaba registrado y que el conductor no tenía licencia.