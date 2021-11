Filadelfia está menos vacunada que los suburbios, pero los casos de coronavirus en esos condados son más altos

Filadelfia restableció su mandato de máscaras para interiores en agosto cuando la variante delta generó un nuevo aumento en los casos de COVID-19. El mandato sigue en vigor y la ciudad dijo a principios de septiembre que no tenía intenciones de ponerle fin en el corto plazo. No existe un mandato similar de máscaras de interior en el resto del estado. Nueva Jersey recomienda el enmascaramiento en interiores, pero no lo exige.