Disputa por tráfico de drogas provocó el tiroteo que alcanzó al infante de 11 meses

La policía dice que un hombre fue detenido el jueves, pero no ha sido acusado formalmente, el sospechoso fue arrestado cuando se presentó en la corte por cargos no relacionados.

" Mi hijo está luchando por su vida y no es justo. Es inocente, tan precioso, y su sonrisa alegrará el día de cualquiera. Es un niño muy burbujeante. Tan cariñoso y amable. ¡Cómo podría alguien ser tan despiadado! Haga lo correcto y ayúdenos a encontrar alguna forma de cierre o respuestas en esta trágica situación. Ayúdanos a encontrar el tirador. No puedo comer ni dormir. Necesito justicia para mi bebé ... Para el cobarde que le hizo esto, pagarás, aunque no sea hoy ni mañana. Dios te manejará en consecuencia".