Mujer roba dos automóviles, choca contra otros dos y atropella mortalmente a un peatón

Momentos después, Semaan golpeó a un peatón, un hombre de 48 años de New Castle, dijo la policía. Fue hospitalizado, pero murió. Semaan huyó de esa escena en la Ruta 9 y condujo hasta el estacionamiento de un centro de SPCA en Old New Castle, donde golpeó a otro peatón, dijo la policía. Esa persona sufrió heridas leves.