Benjamin Franklin Parkway cerrado por orden de desalojo de campamento para personas sin hogar

FILADELFIA, PA - La policía cerró una parte de Benjamin Franklin Parkway el miércoles por la mañana, ya que se ordenó a los residentes de un campamento para personas sin hogar que abandonaran la propiedad a las 9 a.m. Las patrullas de la policía están en la escena bloqueando los carriles de salida entre las calles 20 y 22. Los carriles de entrada también están cerrados entre las calles 20 y 21.

Los miembros del clero con volantes de la Oficina de Servicios para Personas sin Hogar de la ciudad se presentaron a las 9 a.m. Ese es el momento en que la ciudad estaba programada para desalojar a los habitantes. Aún no se ha realizado ninguna acción.

Las órdenes anteriores de desalojo no se hicieron cumplir, inacción a la que un juez federal se refirió como el "lobo llorón" de la ciudad a fines del mes pasado. El juez finalmente dictaminó que el desalojo puede tener lugar con un preaviso de 72 horas.

Incluso después del fallo de un juez federal, no hay intención de moverse.

“Comida, agua, ropa, todo lo que necesitamos está realmente aquí. No tenemos que esperar en una larga fila para conseguirlo. No es necesario que nos digan que no ", había expresado una de las organizadoras, Tanya Scott.