Acusada de sofocar infante en una guardería enfrenta nuevos cargos

Un gran jurado en el condado de New Castle acusó a Dejoynay Ferguson, de 20 años, por el asesinato en septiembre de 2019 de una niña de 4 meses después de que la policía dijera que asfixió al bebé en la guardería donde trabajaba. Esto sucedió en el Little People Child Development Center en Bear.

Historial de negligencia

El estado inmediatamente cerró a The Little People después de la muerte de Isabella, pero permitió que la guardería reabriera sus puertas menos de tres semanas después.

También alega que The Little People "tenía un historial de conducta negligente y / o imprudente y / o sin sentido

Aunque Ferguson había pasado una verificación de antecedentes, su experiencia en cuidado de niños y sus calificaciones previas no se han hecho públicas, según el periódico. Los registros estatales obtenidos por The News Journal muestran 26 quejas presentadas contra The Little People entre 2008 y septiembre de 2019.