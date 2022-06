Este hotel de Florida es el número uno en Estados Unidos

Sun Viking Lodge, ubicado en la costa de Daytona Beach obtuvo el primer lugar en la lista de los 25 mejores hoteles para familias en Estados Unidos del 2022 de la categoría "Best of the Best Traveler's Choice" de TripAdvisor.com, quienes describen que estos hospedajes ofrecen "estadías con increíbles comodidades para los niños y los padres que los acompañan".