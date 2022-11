FEMA extendió el plazo para solicitar asistencia económica por daños por huracán Ian

Los Centros FEMA abren de lunes a sábado de 9 AM a 6 PM. Cierran los domingos.

CONDADO VOLUSIA

Departamento de Salud de Volusia,

1845 Holsonback Dr.,

Daytona Beach, FL 32117

CONDADO BREVARD

Cuyler Park Community Center,

2331 Harry T. Moore Ave.,

Mims, FL 32754

De 8 AM a 6 PM

CONDADO FLAGLER

Flagler County Fairgrounds,

150 Sawgrass Rd.,

Bunnell, FL 32110

De 8 AM a 6 PM

CONDADO ORANGE

Parque Barnett,

4801 W. Colonial Dr.,

Orlando, FL 32808

De 8 AM a 6 PM

CONDADO OSCEOLA

Biblioteca Hart Memorial Central,

211 E. Dakin Ave.,

Kissimmee, FL 34741

CONDADO SEMINOLE

Seminole State College - Barbara Miller Automotive Center,

100 Weldon Blvd.,

Sanford, FL 32773

CONDADO POLK

Centro W.H. Stuart,

1702 S. Holland Pkwy.,

Bartow, FL 33830

CONDADO DESOTO

Parque Brewer Sports,

1347 SE Hargrave St,

Arcadia, FL 34266

De 8 AM a 7 PM

CONDADO CHARLOTTE

Tringali Rec Center,

3450 N Access Rd.,

Englewood, FL 34224

De 8 AM a 7 PM