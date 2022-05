Eric Smith será el nuevo jefe del Departamento de Policía de Orlando

"Es un honor poder liderar a los hombres y mujeres de OPD". "Seguiré comprometido con el trabajo de nuestros vecindarios en estrecha colaboración con la comunidad. Siempre me he centrado en la prevención. Buscaré mejores programas de intervención de armas que nos ayuden a eliminar las armas de fuego de nuestra comunidad. Sería negligente si no agradeciera a los hombres y mujeres de OPD su arduo trabajo y dedicación por esta oportunidad”, dijo Smith.