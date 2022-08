¿Saldrás a votar en las elecciones primarias? Así puedes encontrar tu precinto

Lo anterior significa que sólo quienes se registraron como Demócratas podrán elegir entre los aspirantes de ese partido que buscan participar en las elecciones generales del 8 de noviembre. Lo mismo para los Republicanos. Pero esto no quiere decir que si no te registraste por un partido no puedes votar, hay una boleta general en la que podrás elegir, dependiendo de cada condado, sufragar por propuestas específicas o integrates de las juntas escolares distritales.