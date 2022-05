El nuevo vicegobernador Antonio Delgado no es hispano, aunque Kathy Hochul lo presente así

Eli Valentín, analista de política, ha sido uno de los primeros en pronunciarse al respecto: “Para el quizás era conveniente no ser claro en negar que no es latino”, dijo a Univision 41, “pero para mí eso enseña la realidad de nosotros los latinos, en Estados Unidos y en Nueva York: resultamos muy convenientes para algunas cosas, como para ganar votos, pero no nos tienen en cuenta para las cosas que son críticas para nuestro pueblo. El hecho de que nunca aclaro su identidad demuestra eso”.