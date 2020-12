Temor en Nueva York por una crisis hospitalaria ante una posible segunda ola de coronavirus

“Nos había reportado que tenía una paralisis de lado derecho del cuerpo se le recomendó inmediatamente que fuera a la urgencias para ser evaluado por esto y no quiso tuvo mucho miedo y no quiso, dijo prefiero quedarme con un stroke a que me de covid”, dijo el Dr. Alviar.

“El miedo de ir al hospital creo que es por varias razones, el hospital va a estar lleno, no me van a atender, no hay camas pero no estamos en ese punto, tenemos espacio para cualquier persona que necesite estar en un hospital”, dijo la Dra. Sterling.