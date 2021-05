Video muestra al sospechoso de acuchillar a conductor del subway, mientras la MTA pide más recursos por parte de la ciudad

MTA y líderes sindicales piden máas policías y recursos de salud mental

"Simplemente un ataque horrible", dijo la presidenta interina de New York City Transit, Sarah Feinberg. "Y esto ocurre todos los días".

"Ponerse gafas de color de rosa, fingiendo que no hay ningún problema, no es una forma de dirigir la ciudad, y no es una forma de dirigir la ciudad hacia la recuperación que necesitamos", dijo Feinberg.