“Temía llegar al hospital y no salir de ahí”: sobreviviente al coronavirus narra su batalla contra la enfermedad

"Yo siempre le pedí a dios que no me dejara llegar hasta el hospital, porque yo se que muchas gentes llegan al hospital, y muchas veces ya no salen de ahí. Y ese era mi temor”, cuenta Beatríz Reyes, una sobreviviente del coronavirus.

“No he podido sanar. Me operaron, me volvieron a operar por segunda vez, porque se me infecto la herida, se me abrió. Y así he estado. He estado saliendo y entrando al hospital, saliendo y entrando qué porque es una bacteria que no es una, que son dos”, cuenta Beatriz.