Resultan negativas las pruebas del primer paciente investigado por coronavirus en NYC

"Nos alivia saber que la persona en cuestión no tiene el nuevo coronavirus", dijo el alcalde Bill de Blasio. "No puedo decir esto lo suficiente: si tiene los síntomas y el historial de viajes recientes, por favor vea a su proveedor de salud inmediatamente."

Los CDC recomiendan que quienes se sientan enfermos con fiebre, tos o dificultad para respirar y viajen a la provincia china de Hubei -o estén en contacto con un caso confirmado del nuevo coronavirus- dentro de los 14 días de la aparición de los síntomas:

- Buscar atención médica de inmediato. Antes de ir al consultorio del médico o a la sala de emergencias, llame con anticipación y cuénteles sobre el viaje y los síntomas recientes.

- Evite el contacto con otras personas.

- No viaje mientras esté enfermo.

- Cubra la boca y la nariz con un pañuelo de papel o con la manga (no con las manos) al toser o estornudar.

- Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Use un desinfectante de manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.