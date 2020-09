Restaurantes de NYC demandan a Cuomo y de Blasio para exigir se les permita servir en interiores

“Tremendo, tremendo lo que está sucediendo. Si quiere que digan cierren los restaurantes y se cierran pero no nos hagan sufrir así,” dijo el señor Marcelo.

Al igual que muchos dueños de restaurantes, Marcelo dice que no les alcanza ni para pagar lo básico.

“No pueden pagar ni el gas ni la electricidad. No importa la renta no se puede pagar ni la luz ni el gas,” confesó Marchelo.

La demanda colectiva fue presentada por Joe Oppedisano, dueño del restaurante Il Bacco en Little Neck, y unos 300 negociantes, muchos de ellos hispanos. Los propietarios exigen 2 mil millones de por los daños causados al no permitirles atender clientes en el interior.

“Yo estoy cerrado desde el 16 de marzo. Ahora voy a cumplir casi 6 meses que estoy cerrado”, contó Oppedisano. “No puedo abrir, tengo muchos empleados que no tienen trabajo”.

“Los políticos no quieren abrir dicen que no el alcalde y el gobernador no quiere abrir porque dicen que la enfermedad es muy grande pero nadie está muriendo,” dijo Oppedisano.