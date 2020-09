Renuncia jefe policial de Rochester, y varios oficiales, tras protestas por muerte de Daniel Prude

"Como hombre íntegro, no me quedaré sentado sin hacer nada mientras entidades externas intentan destruir mi carácter", dijo el jefe de policía en una declaración.

Agregó: "La caracterización errónea y la politización de las acciones que tomé después de ser informado de la muerte del Sr. Prude no está basada en hechos, y no es lo que yo defiendo".

"A menudo he reflexionado sobre el tiempo que pasé creciendo en esta ciudad, y los muchos amigos y vecinos que me ayudaron a guiarme y animaron mi decisión de convertirme en oficial", dijo Morabito. "Nunca me he arrepentido de esa decisión, y la gente a la que he tenido el privilegio de ayudar durante todo mi servicio".