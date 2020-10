Registran alarmante aumento de coronavirus en Nueva Jersey tras triplicarse los casos desde septiembre

De acuerdo con expertos de salud, muchos de los casos están ocurriendo mediante “contagio comunitario” o “transmisión comunitaria”, lo cual significa que no es posible rastrear el origen del contagio.

Sin embargo, reconoció que debido a la interconexión que existe entre Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania no sería viable aplicar esta regla.

Aun así, advirtió a los neoyorquinos considerar limitar viajes no esenciales.

“La gente no se está cuidando nada no se están cuidando no piensan en los demás”, dijo un residente de Nueva Jersey.