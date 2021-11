Alexa Avilés, la concejal de NYC que apuesta a una visión de trabajo social por un cambio en la comunidad

Una de las cosas más importantes y consistentes que he escuchado de las personas antes de la campaña, y que continúa un año después de la campaña, es la vivienda asequible. La ciudad tiene una gran cantidad de inquilinos, creo que son como dos tercios [de la población] quienes alquilan. La mayor parte de sus ingresos van a su renta. [...] Entonces, la pregunta es "¿cómo mitigamos parte de esa presión?" Tenemos un sistema que está totalmente administrado por [individuos] con fines de lucro, y está muy a favor del desarrollo inmobiliario como sector e industria y no toman en cuenta los costos para los residentes. No hay nada de paridad. [...] (El sistema) necesita una reestructuración completa. Pero, sabes, no hemos construido viviendas sociales aquí en el distrito 38.