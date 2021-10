Este es el plan de Eric Adams para ayudar a los hispanos de NYC afectados por la pandemia

Adams: La gente dice “detención y cateo” pero de eso no se trata. Es detener, cuestionar y luego catear. No es necesario un cateo si usted responde las preguntas. Si usted por ejemplo llama a la policía porque alguien está armado, este oficial debe ir, detener a esa persona y cuestionarla. Usted lleva un arma y por qué razón? Si el individuo dice por ejemplo, soy un oficial fuera de servicio, todo para allí. Si el oficial ve que esa persona no está respondiendo a las preguntas, se permite que haga un cateo. Lo que estaba pasando era el abuso de esa medida. Yo me voy a encargar que mis oficiales usen cámaras corporales y que cada interacción que tengan quede grabada y vamos a determinar si rompieron las reglas o no.