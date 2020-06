Piden a residentes no llamar a la policía para reportar incidentes de fuegos artificiales en NYC

BROOKLYN, Nueva York. –– El presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, se pronunció el domingo sobre el uso de fuegos artificiales ilegales en la ciudad - e instó a los neoyorquinos a no llamar a la policía para reportarlos.

"Detener los fuegos artificiales no se puede convertir en fuegos artificiales entre la policía y la comunidad", dijo Adams en una conferencia de prensa.

No se trata de incidentes aislados. De acuerdo con el New York Times , el Departamento de Policía dijo que había recibido cerca de 6,000 llamadas al 911 relacionadas con fuegos artificiales durante este periodo, en comparación con 1,590 en el mismo período en 2019.

“Las llamadas para desfinanciar a la policía han llevado a esto. Fuegos artificiales cada noche hasta las 2 de la madrugada y a la policía no le importa un carajo”.

En efecto, ha habido una notable ausencia de las autoridades ante los sucesos. El ex comisionado de parques de la ciudad de Nueva York, Adrian Benepe dijo al New York Times que esto se debe a que la policía no está priorizando las quejas sobre los fuegos artificiales, ya que han estado ocupados con las manifestaciones, saqueos y el coronavirus.