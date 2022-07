Paramédico de Brooklyn intentó suicidarse durante la pandemia y ahora cuenta su experiencia en un libro

"Riding the Lightning: A Year in the Life of a New York City Paramedic" (HarperCollins, 2022) es un libro que cuenta cómo fueron los días más difíciles de la ciudad de Nueva York durante la pandemia del COVID-19, a través de la mirada de un trabajador de primera línea: su autor es el paramédico y teniente del Departamento de Bomberos Anthony Almojera.