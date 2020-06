NYC podría cerrar si la gente no respeta normas de distancia social, advierte Cuomo

El gobernador advirtió el domingo que si las personas y los negocios no respetan las leyes de distancia social durante la reapertura del estado, se enfrentarán a las consecuencias y la región podría ser cerrada de nuevo.

"No vamos a volver a ese oscuro lugar porque los gobiernos locales no hicieron su trabajo" y la gente no toma las precauciones adecuadas en medio del coronavirus, dijo Cuomo.