Gobernadora Kathy Hochul declara estado de emergencia por el incremento de casos de polio

"Si usted o su hijo no están vacunados o no están al día con las vacunas, el riesgo de enfermedad paralizante es real”, agrega Bassett. “Insto a los neoyorquinos a que no corran ningún riesgo. La inmunización contra la polio es segura y efectiva: protege a casi todas las personas contra enfermedades que reciba las dosis recomendadas. No esperen para vacunarse”.