Nueva Jersey se prepara ante la amenaza del coronavirus

Las autoridades de salud de Nueva Jersey encabezadas por el gobernador Phil Murphy ofrecieron detalles del protocolo que están implementando ante el brote del coronavirus . Aunque no hay amenaza latente, ya se instruyó a todo el personal de hospitales y puertos de entrada ante cualquier señal de la enfermedad.

En completa alerta dicen estar las autoridades de New Jersey ante el brote del coronavirus. Noticias Univisión 41 acudió a la convocatoria donde nos aseguraron implementan el protocolo en hospitales y puntos de entrada como forma de prevención.

Por su parte, Andrea Martínez Mejía, jefa de personal del Departamento de Salud del estado, comunicó: "En este momento el riesgo de infección aquí en el estado de New Jersey es mínimo, tuvimos un caso que estaba bajo investigación, el CDC nos regresó el informe y es negativo, de manera que no tenemos ningún caso aquí en New Jersey".