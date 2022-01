Nueva York inicia la entrega gratuita de pastillas antivirales de COVID-19

Para Paxlovid, el tratamiento está prohibido para los siguientes pacientes:

· Ser alérgico a algún componente del medicamento.

· No mezclar este tratamiento con algún medicamento contraindicado.

· Pacientes con insuficiencia renal grave o hepática.

· Puede fortalecer el virus del VIH-1 en pacientes con infección no controlada o no diagnosticada.