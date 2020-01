Neoyorquinos no ciudadanos con permiso de trabajo o 'Green Card' podrían pronto votar en elecciones locales

Los neoyorquinos que no son ciudadanos, pero que tienen documentos legales de trabajo, podrían pronto votar en las elecciones municipales, después que un proyecto de ley se presentara al concejo municipal.

La medida, que se aplicaría a entre 500 mil y 1 millón de personas que solo portan tarjetas de residencia y permiso de trabajo, aunque no se aplicaría en elecciones nacionales o estatales, sí otorgaría a estos residentes el derecho a votar en las contiendas para alcalde y otras carreras locales como los presidentes de los municipios y los miembros del Consejo Municipal. Además, les daría la posibilidad de unirse a partidos políticos y votar en las elecciones primarias de la ciudad.

Pero Rodríguez señala: "Creo que nuestra gente es inteligente y no habría confusión”.

Anteriormente ya se había permitido que los no ciudadanos que vivían en los cinco condados de la ciudad de Nueva York votaran por los miembros de la Junta de Educación, que luego fue sustituida por el Departamento de Educación. No obstante, no podían participar en ninguna otra elección local.