Mueren dos personas y un perro en incendio en Nueva Jersey

Una de las víctimas fue declarada muerta en la escena, mientras que la otra fue trasladada al Hospital Robert Wood Johnson, donde también murió. No se han revelado las identidades de los fallecidos.

Estos son concejos de los bomberos ante un incendio:

- Instala detectores de humo y monóxido de carbono

- Elabora un plan de escape y practícalo.

- No uses estufas o parrillas eléctricas para calor.

- Cuidado al usarextensiones eléctricas.

- No dejes fósforos al alcance de los niños.

- Ten a la mano extinguidores.