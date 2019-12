Mes por mes, estas fueron las historias más vistas de Univision Nueva York en 2019

Desde las separaciones de familias en la frontera, a la desaparición de una niña en un pequeño pueblo en Nueva Jersey, el 2019 no estuvo falto de conmovedoras historias. Estas fueron las que más impactaron a nuestra audiencia en el área tri-estatal este año.

Enero: Muere grupo de jovenes al accidentarse en una carretera de Nueva Jersey

Febrero: Un hombre es baleado mortalmente en una estación del subway en Queens

Marzo: Cronología del caso de Emely Peguero, la joven embarazada que fue asesinada en República Dominicana

Abril: Tras una dura lucha contra el cáncer, muere el presentador Luis Gómez a los 40 años

Mayo: Muere mujer dominicana tras someterse a una cirugía en Santo Domingo

Junio: Madre asesina a sus bebés mellizas en Long Island y lo confiesa

Julio: El drama de un padre indocumentado que obvuto permiso de ICE para acompañar a su hija en sus últimos momentos de vida

Una de las historias de separación familiar que más conmovieron, en un año lleno de historias trágicas, fue la de Manuel Gámez y su hija. Tras varios intentos de entrar a los EE.UU. para reunirse con su hija, Heydi, el hombre finalmente logró ingresar, pero ya fue demasiado tarde. La joven había intentado quitarse su propia vida por la tristeza de no estar junto a su padre, quedando en estado de muerte cerebral. Gámez solo logró estar ahí cuando desconectaron a su hija de los aparatos que la mantenían con vida.

Agosto: Mujer es asesinada por su esposo en un salón de belleza de Queens

Septiembre: El trágico caso de la desaparición de Dulce María Alavez

Uno de los casos que más conmovió a la comunidad hispana, no solo en el área tri-estatal, si no a nivel nacional. La desaparición de la pequeña Dulce María Alavez en un parque de Bridgeton, Nueva Jersey, impacta por su misterio, y la aparente falta de pistas en el caso. Hasta este día, no se sabe nada de la niña.