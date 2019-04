Manifestantes van contra Trump en protestas del Primero de Mayo

Cientos de personas marcharán este miércoles en honor a May Day, día en que se conmemora el movimiento obrero mundial.

El día tiene sus orígenes en los movimientos comunistas y socialistas del siglo 19, y coincide con la introducción de la jornada laboral de 8 horas. En su convención nacional en Chicago, celebrada en 1884, la Federation of Organized Trades and Labor Unions (que más tarde se convirtió en la American Federation of Labor), proclamó que "ocho horas constituirán un día de trabajo legal a partir del 1 de mayo de 1886".

Aunque la fecha se honra en una gran mayoría de países, Estados Unidos es la excepción. En vez se celebra Labour Day el primer lunes de septiembre. Sin embargo, muchos ciudadanos de este país aprovechan el día para impulsar diversos movimientos sociales y hacer sonar su insatisfacción con una larga lista de causas como la desigualdad, políticas injustas de inmigración y, desde luego, para luchar por los derechos laborales.

Nueva York también tiene un largo historial de manifestaciones durante esta fecha. El sitio de Union Square ha sido un favorito para paradas, protestas y mítines desde la época de la Gran Depresión.

Este primero de Mayo, hay varias protestas y mítines planeados por toda la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey. He aquí una selección de las más notorias:









Tell Trump: There Are No Walls in the Workers Struggle



(Dile a Trump: No hay muros en la lucha obrera)

Esta manifestación promete ser masiva, ya que reunirá a activistas de más de 100 organizaciones y sindicatos que para protestar contra el muro de Trump, así como la desigualdad. Se llevará a cabo frente al edificio Trump en 40 Wall St., Manhattan.

Cuándo: A partir de las 3 p.m.

---

May Day in NYC, huelga de trabajadores e inmigrantes

Neoyorquinos de toda la ciudad se reunirán en un mitin frente a Columbus Circle y luego marcharán hacia Trump Tower en la 5ª Avenida para defender los derechos de los inmigrantes y obreros.

Cuando: A partir de las 5:30 p.m.

Sitio web del evento: https://www.facebook.com/events/802072510166567

---

May Day Rally, huelga de estudiantes y trabajadores

Estudiantes y trabajadores se reunirán en el NAC Plaza de City College en Manhattan para exigir salarios justos para los trabajadores de restaurantes, así como una matrícula gratuita para todos los estudiantes de CUNY y contratos para los profesores.

Cuando: A partir de las 4:30 p.m.

Sitio web del evento: https://www.facebook.com/events/2205784633004880/





Manifestación del Día Internacional de los Trabajadores en la Universidad de Columbia

Manifestantes se reunirán frente al campus para impulsar las luchas laborales en la ciudad de Nueva York. Habrá un mitin frente al Low Library con oradores estudiantiles y sindicatos. Se recomienda vestir de rojo.

Cuando: A partir de la 1 p.m.

Sitio web del evento: https://www.facebook.com/events/549210042154521/

---

Huelga de trabajadores de lavandería

Esta manifestación busca apoyar a los trabajadores inmigrantes de lavandería, mediante la ayuda del Centro de Trabajadores de Lavandería. Se llevará a cabo en el TYS Laundromat, ubicado en la calle 215 E. 116th St. en Manhattan

Cuando: A partir de las 12 p.m.

---

Let Our Families Drive: NJ & NY May Day Rally



(Deje que nuestras familias conduzcan: Rally del Primero de Mayo de NJ y NY)

Make The Road Nueva York, Let’s Drive NJ y otras organizaciones se reunirán en J. Owen Grundy Park en Nueva Jersey para exigir la aprobación inmediata de legislación que permita a personas indocumentadas obtener licencias para conducir.

Cuando: A partir de las 11 a.m.

Sitio web del evento: https://www.facebook.com/events/175645243330379/



Te podría interesar...