Estas son las actividades de la Semana de la Flota en Nueva York

10:00 am a 6:00 pm: Explore actividades prácticas gratuitas y exhibiciones interactivas del Cuerpo de Marines, la Guardia Costera, la Cruz Roja de EEUU, y otras organizaciones. Habrá presentaciones en vivo durante todo el día, con la banda de jazz de la Guardia Costera (sábado), la banda del Cuerpo de Marines (sábado), el elenco de Titanique, Rock & Roll Man (sábado) y A Beautiful Noise: The Neil Diamond Musical en Broadway. (domingo). Los visitantes también pueden disfrutar de talleres y actividades del Museo Intrepid durante todo el día y conocer a antiguos miembros de la tripulación del Intrepid. El museo está abierto de 10:00 am a 6:00 pm.