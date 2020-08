"Les pudieron haber quitado la vida": taxistas denuncian ola de violencia en su contra en NYC

La federación dijo que la violencia se asemeja como en los años 80 y 90 y que no han visto este nivel de violencia la ciudad de Nueva York en décadas.

“Mi familia me ha dicho que me cuide mucho que no trate de llegar a esas áreas que son peligrosas que trata de trabajar en otras zonas más seguras pero la familia está muy preocupada por la situación estamos viviendo en la ciudad de Nueva York,” dijo Luis, un taxista que fue víctima de asalto.