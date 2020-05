La mayoría de los pacientes de coronavirus genera inmunidad después de contagiarse

La mayoría de las personas que han padecido covid-19 producen anticuerpos contra el virus, según un estudio reciente que aún está pendiente de una última revisión por parte de la comunidad científica, indica The New York Times . De comprobarse, aquellos que ya tuvieron el virus podrían comenzar a hacer una vida normal sin miedo al contagio.

Según el estudio, de las 624 personas que habían resultado positivas por coronavirus y se habían recuperado, solo 3 de ellas no mostraron anticuerpos. No obstante, el 62 por ciento de lo sospechosos de estar contagiados con coronavirus (719 personas), no tenían los anticuerpos.