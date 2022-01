Kathy Hochul dice que los casos diarios de covid-19 cayeron un 47% esta semana en Nueva York

“Estamos dando la vuelta a la oleada de invierno, pero aún no hemos superado esto”, dijo en un comunicado el sábado en el que anunció las últimas cifras y en el que recomendó: “Por favor, sigan vacunándose, recibiendo la dosis de refuerzo, vacunando a nuestros niños y usando máscaras que no sean de tela. No deshagamos todo el arduo trabajo que hemos realizado”.