"Nunca pensé que me pasaría algo así": joven hispano denuncia que fue golpeado por un policía de Nueva Jersey

"Nunca pensé que me pasaría algo así", dijo Hernández al Paterson Times , que tenía 18 años cuando ocurrió el ataque. "Al ser atacado por el oficial, todo cambió: no era el mismo”.

"Rosdward recibió una paliza tan fuerte que no podía ver por el ojo izquierdo porque se le había hinchado", dijo la abogada del joven.

Es la segunda acusación contra el oficial Patino. Tres agentes de Paterson, incluido Patino, están siendo investigados actualmente, después de que se difundiera un vídeo de vigilancia en el que se les ve dando una aparente paliza a un joven a finales del año pasado, y el informe policial no lo menciona.

Sin embargo, Hernández no presentó una denuncia contra Patino y dijo que no hay ningún vídeo de su encuentro, por lo que actualmente no hay forma de demostrar que la policía mintió sobre lo ocurrido.