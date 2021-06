La primera tienda insignia de Harry Potter del mundo es inaugurada en Nueva York

La tienda insignia de Harry Potter en la ciudad de Nueva York (la primera de su tipo) fue inaugurada este jueves, y las multitudes no se hicieron esperar.

La fila para entrar a la tienda se extendió a lo largo de la manzana. No importó la lluvia y el mal tiempo. Aficionados de todas las edades esperaron durante horas. Algunos hasta pasaron la noche durmiendo en la acera, y otros se presentaron a primera hora.

Los fanáticos de Harry Potter también pueden comprar mercancía oficial en el Mundo de Wizarding de Harry Potter en los parques temáticos de Universal Studios, el Tour de Estudios de Warner Bros. en Londres y Hollywood, la tienda Platform Nine and Three Quarters en Kings Cross Station, Londres, y la Casa de MinaLima en Londres.