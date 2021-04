“Siento una gran impotencia”: hispana pide ayuda para reencontrarse con sus hijos que cruzaron solos la frontera

LONG ISLAND, Nueva York. –– Son miles los menores no acompañados que han cruzado la frontera sur de Estados Unidos en los últimos meses y muchos los padres que buscan ayuda al no poder reencontrarse con sus hijos.

“Casi 9 años que no los veo y parece una pesadilla todo esto lo que ellos están ahí y no entiendo porque siendo yo la madre y estoy reclamando los a ellos son dos meses y 8 días que no me los quieren dar”, dice Villanueva.