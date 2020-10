Hispana lucha contra la deportación para poder cuidar de su hija que quedó con daño cerebral tras una cesárea

"Ella no es la misma. Ella llora se desespera, abre los ojos, los pone como que quiere decirle a uno algo, como que mueve la boca. Se muerde mucho. Cuando yo llego ya se desespera, el corazón se le sube y empieza como a buscarme la voz", explica Luz sollozando.

"Si yo no estoy quién la va a cuidar, yo soy la única que la puede cuidar con amor y compasión. Nadie más le va a tener la paciencia como yo", dice.

Por su parte, el novio de Estefanía, Eduardo Argueta, se pregunta: ¿Que pasó de verdad? ¿Por qué no dicen nada? No dicen qué le pasó, como le pasó, y estamos acá sin saber, sin respuestas.

Noticias Univision 41 se puso en contacto con el doctor neurólogo de Estefanía, Michael Katz, del Hoboken University Medical Center. Él explica: "Ella estaba normal, y cuando salió ya no era la misma, no puede caminar o hablar. Tener un bebé o una cirugía es complicado, y muchas cosas pueden pasar, aunque no sucede a menudo. Entiendo, que es la responsabilidad de los doctores, saber qué sucedió. Ahora estamos investigado lo que pudo causar el daño cerebral".