Así fue el foro público entre Ana María Archila y Diana Reyna, aspirantes a vicegobernadora de Nueva York

El punto gélido llegó cuando ambas postulantes hablaron de los recursos de seguridad. Reyna, quiere más recursos para NYPD, y Archila lo contrarío.

Reyna mencionó la solitud de los bodegueros por mejores sistemas, da cámaras, más guardias… “Y si la gente no puede ir a trabajar porque no confía en la seguridad pública tenemos no solo un problema, sino una crisis en el estado de Nueva York”.