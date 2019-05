Estos son los 7 nuevos delitos por los que la policía de Nueva York podría ceder información a ICE

Mayra Aldas, activista en la organización 'Inmigration Coalition', señaló: "Es un poco asustadizo, y va a alarmar a la gente hasta que no se sepa exactamente cuáles son los cambios".

Por su parte, Javier Valdés, de 'Make the road NY', explica que esta ciudad en su principio lo que debe hacer es buscar todas las maneras posibles para asegurar que la comunidad de inmigrantes se sienta protegida.

"Yo creo que él está más preocupado con lo que está sucediendo en New Hampshire, en Iowa, con su ambición presidencial, y no tanto en lo que está sucediendo en la ciudad de New York", explica Valdés.