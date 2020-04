Estos 10 mensajes sobre el coronavirus circulan en redes sociales: investigamos su veracidad

Diferentes mensajes asociados con el coronavirus, que pudieran tratarse tanto de desinformación como engaños, están circulando por las redes sociales y pudieran tener un impacto en nuestra comunidad. La organización Documented y Univision 41 Investiga unieron fuerzas para hacer una llamado por Whatsapp, la televisión y las redes sociales, para que nuestras audiencias enviaran aquellos mensajes sospechosos que querían que indagáramos si eran falsos o verdaderos. A continuación te dejamos el resultado de nuestra investigación de 10 de los mensajes que recibimos.

1- Pelo dentro de la biblia es la cura contra el coronavirus

Respuesta:

No hay evidencia que respalde este mensaje ni ningún otro que indique que consumir algún tipo de cabello puede prevenir el contagio o curar el covid-19. Por favor lea las recomendaciones que las autoridades sanitarias responsables están recomendando para prevenir el contagio por coronavirus. link

Contexto:

Un usuario de nuestra comunidad de Whatsapp nos envió un mensaje de audio donde una persona dice que un recién nacido en Mosquitia (región fronteriza entre Nicaragua y Honduras) habría hablado. En su mensaje, el bebé sugería buscar un pelo dentro de la biblia, para encontrar así la cura contra el coronavirus.

Un hombre de República Dominicana publicó un video donde asegura haber encontrado un pelo dentro de su biblia. El video, subido el 7 de abril, ya alcanzó 84 mil visitas.

En Colombia, medios reportaron que una influencer local fue duramente criticada por subir a Instagram una historia asegurando que había encontrado el pelo y que este era la cura contra el Coronavirus.

2- Médico alemán asegura que un producto puede curar o prevenir el coronavirus



Respuesta:

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA en inglés) publicó una advertencia a quienes estén promoviendo o vendiendo este compuesto llamado “Miracle Mineral Solution”, también conocida como MMS. Este es solo el nombre de fantasía del Dióxido de Cloro, el cual fue catalogado como un líquido blanqueador o lejía, por la agencia gubernamental. La FDA indicó que no tiene conocimiento de ningún tipo de evidencia científica de que el producto produce algunos de los efectos que dice tener. También advierten que el producto tiene un riesgo significativo para los pacientes. Fuente: FDA (link)

Contexto:

Vía Whatsapp, Documented recibió un video en Youtube de Andreas Kalcker, un activista anti-vacunas. En el video, que tiene hasta ahora 120 mil reproducciones, el señor Kalcker asegura que el dióxido de cloro había sanado a los pacientes que dieron positivo por coronavirus.

Documented revisó advertencias de la FDA, la CDC y otras agencias federales donde le piden a la población abstenerse de consumir este compuesto, ya que puede provocar fallas al riñón.

El dióxido de cloro contiene ácido y es usado para blanquear estructuras o para tratar agua para hacerla potable. En mayo del 2019, Amazon removió de su plataforma libros que promueven el uso de esta sustancia para curar malaria y el autismo. Uno de ellos, "Forbidden Health", fue escrito por el señor Kalcker.

3- Walmart y Amazon regalando gift cards con dinero para los afectados por coronavirus







Respuesta:

Los usuarios de nuestra comunidad de Whatsapp nos hicieron llegar todos estos mensajes, los que presumimos fueron ampliamente distribuidos por Whatsapp durante las últimas semanas.

Documented se contactó con las empresas involucradas y esto es lo que nos dijeron:

Amazon: “Esto es falso y ese sitio no es nuestro”, David Flores-Sánchez, Comunicaciones estratégicas para América Latina de Amazon.

Walmart: “No hay verdad en ese link”, vocero de Walmart.

4 - Mensaje de la Oficina del Presidente sobre el virus







Respuesta:

Lo que dice el mensaje no es del todo falso, pues sí existe un plan de ayuda social desde el gobierno federal, pero el link te lleva a un artículo sobre nutrición, en un sitio cuya IP o número único está relacionado con 21 otras páginas que van desde pornografía a noticias falsas.

Documented pudo confirmar que este sitio tiene al menos 6 espacios publicitarios integrados a la página. Estos le generan ganancia en dinero al dueño del sitio por cada visita que llega.

Esa es la razón por la que se generan y distribuyen estos mensajes falsos por Whasapp.

5- Haz click para recibir ayuda alimentaria

Respuesta:

Este mensaje es falso. El link no lleva a ningún sitio que entregue ayuda de alimentos, sino que lleva a un sitio cuyo dominio es Oficina Digital.

La información contenida en este artículo recomienda una lista de compras para la cuarentena y entrega precauciones de higiene. Esta información no es falsa, pero no tiene relación con el mensaje en Whatsapp ni con el link.

Contexto:

Oficina Digital no entrega ayuda en alimentos. Es más, el sitio de reconoce a sí mismo como un lugar para conocer “Todo lo relacionado con el intercambio de dinero y las criptomonedas”.

6- Doctor ecuatoriano dice que el té de Neem es la cura para el coronavirus





Respuesta:

El Neem no es la cura para el coronavirus. No hay ninguna vacuna disponible para combatir el virus. Aunque hay estudios sobre los beneficios del consumo de este compuesto para combatir el coronavirus, no hay respuestas concluyentes que nos indiquen que esta es una cura real.

Contexto:

Encontramos estudios que investigan la habilidad potencial de este compuesto para combatir el coronavirus. De hecho, este trabajo lo pone como incluso más efectivo que la Hidroxicloroquina, el compuesto que el presidente Donald Trump ha defendido públicamente. Aún así, este estudio no está aceptado aún por la comunidad científica y aunque fuera aceptado, el Neem se usaría por vía oral.

El riesgo de beberlo en altas concentraciones aumenta la acidez del cuerpo y actúa como un veneno. De acuerdo a un estudio , una mujer perdió su visión y redujo su actividad cerebral luego de beber aceite de Neem.

7- Médico dice que una buena dieta te puede ayudar a recuperarte del COVID-19 en 6 días

Respuesta:

Es falso. Aunque muchos quienes tienen COVID-19 con síntomas leves se recuperan en pocos días, no evidencia que diga que la ingesta de ciertos alimentos puede mejorar o hacer la recuperación más rápida.

Contexto:

El recuperarse en 6 días por la ingesta de un alimento es absolutamente falso. Vamos por parte. Un estimado de un 81% de los pacientes con COVID-19 van a presentar solo síntomas leves. Eso significa que un 19% va a tener dolor extremo y van a caer en condición severa o crítica. De ellos, los que tengan problemas respiratorios tardan entre 8 a 12 days, de acuerdo a la CDC . Si fuera verdad lo que dice el supuesto médico, cuyo video tiene 3 millones de visitas en Youtube, entonces los doctores ya lo habrían recomendado.

8- La foto de un cartel que dice que los niños que dan positivo en el test de COVID-19 se les quitará a sus padres

Respuesta:

Mientras que los pacientes que dan positivo en la prueba de COVID-19 son aislados, los hospitales permiten que los padres visiten a sus hijos y no se los quitarán.

Contexto:

Hay un letrero en una puerta que sirve como advertencia que sería chocante para cualquier padre. Y parte de ello se origina en las muchas historias de horror de los hospitales que quitan a los niños de sus padres.

Primero, discutamos el origen del signo. Parece que alguien encontró este texto en Internet, lo imprimió y lo pegó en una ventana. Según Google, el texto apareció por primera vez en una página de Facebook llamada "Un Día Más". Esa cuenta de Facebook sirve como una "granja de contenidos" - una persona o grupo de personas que comparten imágenes entretenidas para atraer a una audiencia. El 20 de marzo a las 3:38 pm, la cuenta hizo el post con el hashtag, #QuedateEnCasa.

Dos horas después, el mismo texto apareció en la página de La negrita sarcástica, un influyente Facebook con 2,9 millones de seguidores. Después de eso, el texto y la imagen fueron compartidos por toda la Internet.

Ahora, vamos a repasar los puntos de este post:

1. Los aislan.

Eso es técnicamente cierto. De hecho, las pautas del CDC le dicen a los doctores que "Aíslen a los pacientes sintomáticos tan pronto como sea posible"

2. No hay un horario de visitas, no creas que te importarán.

Esto no es cierto. Varios hospitales han impuesto severas restricciones a las visitas. Pero el Departamento de Salud del Estado de Nueva York ha ordenado a los hospitales que mantengan abiertas las opciones para los niños. En el New York Presbyterian y Northwell Health, los niños sólo pueden recibir una visita al día, pero sólo puede ser un padre o un tutor. Pero no si ese adulto está enfermo. Y si su hijo tiene 18 años o más, no se permiten visitas. Es lo mismo en Robert Wood Johnson en Nueva Jersey.

3. Si no se recuperan, no los volverás a ver.

Esto no es cierto, porque todos estos hospitales están animando a la familia y a los amigos a mantenerse en contacto con los pacientes a través del teléfono y del video chat.

4. Ellos determinarán cómo deshacerse del cuerpo, y los cremarán.

No está claro si las reglas han cambiado para los pacientes infectados con COVID-19, pero las reglas de la ciudad de Nueva York dicen que un hospital debe entregar el cuerpo a cualquier director de funeraria o empresario de pompas fúnebres que presente un certificado de que han sido autorizados por la familia sobreviviente de la persona.

9- Hombre afirma que el gobierno chino fabricó el coronavirus

Respuesta:

Esto es una especulación. El gobierno de EE.UU. está investigando si el coronavirus se inició en un laboratorio, pero no hay pruebas de ello todavía.

Contexto:

Yuan Lee es un chino que dice ser un periodista que vive en España. Tiene un canal en YouTube, que sólo incluye videos públicos de hace dos meses. En una serie de videos, Lee dice que el gobierno chino ha tratado de ocultar los orígenes del coronavirus - y enumera lo que considera prueba de que el virus vino de un laboratorio de alta seguridad en Wuhan.

Este ejemplo muestra lo difícil que es ser conservador sobre los hechos en la era moderna. La entrevista de Lee no cuenta como desinformación, porque mucho de lo que dice es verdad. No es una teoría conspirativa, porque las agencias de inteligencia de EE.UU. están investigando activamente si el coronavirus se originó en un laboratorio chino. Esto es una especulación.

Yuan Lee une varios hechos que sugieren una historia coherente. Y en realidad está haciendo preguntas serias con cada acusación. Es cierto que China está ocultando información sobre los orígenes del virus, y ha detenido a los médicos que hablaron del virus desde el principio. Por ejemplo, el médico que descubrió la secuencia genética del virus en pocas semanas se enfrentó a la reacción del gobierno - y el laboratorio que lo publicó perdió su estatus oficial. Un informe que salió el martes en el Washington Post explica cómo los científicos estadounidenses advirtieron a la administración Trump hace dos años sobre sus preocupaciones acerca de la seguridad en un laboratorio de investigación de virus en Wuhan, China.

Pero hasta que no escuchemos acusaciones definitivas de los científicos del laboratorio, o de los espías que descubran alguna prueba, todo esto sólo equivale a una prueba circunstancial. Yuan Lee se limita a repetir lo que tantos otros están diciendo.

10- Una imagen de Univision Noticias

Hay una imagen de dos presentadores de Univision - Jorge Ramos y María Elena Salinas - que incluye un texto debajo de ellos que dice "El virus de la corona no afecta a personas alcohólicas". El texto parece ser una gráfica verdadera, el equivalente a un titular en las noticias de la televisión.



Respuesta:

Para algunos, esto es claramente un engaño, o una broma. Pero vale la pena explorarlo de todos modos. Una rápida búsqueda en Google del texto real, entre comillas, revela rápidamente que esta imagen ha sido compartida en los medios sociales, generalmente como una broma. Esa es una clara señal de advertencia. Es revelador que nunca se ha compartido un vídeo. Eso también es una señal de advertencia. Es más fácil falsificar una imagen que un vídeo. Lo que es realmente útil es una búsqueda de imágenes en Google de la propia imagen. Los resultados muestran que la gente ha creado diferentes versiones del mismo titular falso, incluyendo una que dice que el uso de patinetas también previene las infecciones de coronavirus.

Contexto:

Pero en realidad hay una forma mucho más simple de darse cuenta que no es verdad. El mundo comenzó a enterarse del nuevo coronavirus en diciembre de 2019, pero la periodista María Elena Salinas dejó de trabajar con Univision en el 2017. Y se unió a la CBS en el 2019, antes de que se empezarán a reportar casos del virus en China.

