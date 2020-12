Cortes eléctricos y caos en las vías: esto se espera de la nevada masiva que se pronostica para NYC

Se espera que caiga alrededor de una pulgada de nieve hora en la Gran Manzana, y unas dos pulgadas por hora al norte de la ciudad. La nevada más pesada será el jueves entre las 2 a.m. y las 7 a.m, complicando el trayecto matutino para muchos viajeros. Está previsto que se termine por completo a las 10 a.m.