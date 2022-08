Mientras tanto, Rodríguez está tratando de reunir nuevamente el dinero para encontrar otra casa para sus tres hijos. Y, entre sollozos, dice que esta experiencia le duele, no solo por el factor económico: “De repente no es tanto el dinero, el dinero va y viene, sino que se aprovechan de las circunstancias de uno… Sacan provecho, y por personas como ellos, la mayoría de la gente no confía en uno, uno puede ser trabajador y piensan que todos los hispanos somos iguales a ellos”.