“Es un desastre": dominicanos en NYC reaccionan a elecciones municipales suspendidas

“Yo soy PLDista 100%. Era, porque ya me está dando algo que no está bien. Hay gancho el dinero es lo principal”. – Leonardo Rodríguez

“Con elecciones solamente un mismo día se diga que se van a cancelar porque no están irregulares y ya tenían seis meses ha pasado delante y ellos no hicieron nada, imagínate, es un paso atrás para el país”. – Ricardo Rodríguez



“¿Qué es eso, que suspendieron las elecciones, donde se escucha eso? Eso es, porque Danilo Medina no se quiere ir del país. Es una estrategia para quedarse el poder siempre. ¿Tú crees que PLD no se quiere ir? No se quiere ir; claro que no, lo le quiere dar el chance a los demás. La democracia se fue abajo”.

– Mildred Terrero