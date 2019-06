“Es el país más lindo”: Cardi B defiende en sus redes a República Dominicana tras muertes de turistas

“Vengo de allá y todo estaba bien y me quedé en la capital… Yo no estaba en resorts y todo estaba bien, la comida, el agua… No sé lo que está pasando ahora, pero me duele mucho como la gente está hablando mal del país y no sé cómo defenderlo, porque yo ni sé lo que está pasando, hasta yo quiero saber”, comentó la cantante de éxitos musicales como I Like it. Cardi B dejó claro que no sabe si las informaciones negativas que se difunden en muchos periódicos internacionales son producto de una campaña mediática, pero afirmó que “aquí se goza como quiera”.